  • الجمعة 26 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:41 م
بحث متقدم
أصالة وفجر السعيد

أصالة توجه رسالة مؤثرة لفجر السعيد بشأن مرضها

الجسمي

إبعاد فنانة شهيرة من الإمارات.. ما علاقة شقيق الجسمي؟

ك

مؤثر.. عادت من الموت لتنقذ شقيقتها الرضيعة لتلحق بها

النقاز

بأمر زوجته.. "النقاز" يرحل عن الزمالك بعد القمة

فجر

ماذا قال الدويلة عن "السعيد" في مرضها

"فتاة العياط"

مفاجأة جديدة تقلب الموازين بواقعة اغتصاب "فتاة العياط"

مرتضي منصور وكهربا

"كهربا" يوجه رسالة قاسية لمرتضي منصور

عادل عرفة

توفيت زوجته فتبرع بـ15 مليون جنيه على الهواء

غادة والي

"التضامن" تزف بشرى سارة للمواطنين

ساويرس والفيشاوي

تعليق مثير لساويرس عن فيديو الحشيش لـ"الفيشاوي"

أصالة توجه رسالة مؤثرة لفجر السعيد بشأن مرضها

الصفحة الأخيرة

أصالة وفجر السعيد
أصالة وفجر السعيد

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

ماذا قال الدويلة عن "السعيد" في مرضها

#

سعد الصغير يوجه رسالة مؤثرة لوالد محمد صلاح

#

عمرو أديب: رئيس الوزراء قصة نجاح لكل شاب مصري

#

"أتخرجت يا بابا".. رسالة مؤثرة من ابنة " عامر منيب"

مصر

أصالة

فجر السعيد

نصري

وجهت المطربة أصالة نصري، رسالة إلي الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عبر جمهورها متمنية لها الشفاء.

ودعت "أصالة" لها قائلة: أقسم بمنّ خلقني وخلق منّ أحببتهم جميعاً ، أنّي أدعو الله منّ كلّ قلبي أنّ يشفيها ويعافيها .

كما وجهت رسالة لجمهورها داعية إياه أن يدعو لها بالشفاء، وقالت: "أرجو منّ كلّ منّ يقرأ كلامي أن يفعل مثلي لا أحمل لها في قلبي إلّا الدّعاء لربّ العالمين أنّ يُخرجها منّ هذا الضّيق ويعافيها ويعافي كلّ مريض".

وكانت الإعلامية الكويتية قد أُصيبت بأزمة حادة عقب خضوعها لعملية جراحية في أحد المستشفيات أدت إلى خلل كبير في وظائف الجسم .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

كلماتك لها ثمن.. !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» ضحية جديدة للملاكمة خلال أسبوع
» في الإمارات..محامٍ ينقذ مسنًا من جريمة بـ"العجز الجنسى"
» محاكمة 6 متهمين بقتل كويتي بالعجوزة
» أمريكا تقترب من كارثة طبيعية
» وفاة سيدة بسبب جلسة مساج وتدليك
» "عبد الشافي" يوقع 3 سنوات لـ"الزمالك"
» روسيا توافق على اتفاقية هامة مع مصر
» عامل يذبح زوجته بطريقة مروعة
» الإفراج عن 9 هنود من الناقلة الإنجليزية المحتجزة
» إيراد مفاجئ يحققه "الفيل الأزرق2" في أول أيام عرضه
» مفاجأة فى كسر قدم فتاة وإجبارها على التسول

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:46 م

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية