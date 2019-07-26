إبعاد فنانة شهيرة من الإمارات.. ما علاقة شقيق الجسمي؟

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الجسمي

عبد القادر وحيد- متابعات

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الامارات

مريم حسين

شقيق الجسمي

إبعاد

بقرار من محكمة جنح دبي أمس الخميس، تم إبعاد الفنانة المغربية مريم حسين، عن دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة 3 أشهر.

وجاء الحكم عقب اتهامها بهتك العرض مع مغني راب، أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية.

وأصدرت محكمة جنح دبي حكمًا أمس ببراءة موكلها الإعلامي صالح الجسمي، الشقيق الأكبر للمطرب الإماراتي، حسين الجسمي، مع معاقبة مريم حسين بالحبس 3 أشهر والإبعاد عن الدولة بتهمة هتك العرض بالرضا مع مغني راب أثناء احتفالات رأس السنة.

وقال خليفة المفتول محامي مريم حسين  ، عبر حسابه الرسمي على  تويتر” ، إن حكم إبعادها عن الإمارات ابتدائي وأولي وليس نهائيا وسوف يتم الاستئناف عليه والعمل على براءة الموكلة.

وقد نشبت الخلافات مع مريم حسين والإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، عندما أعلن الأخير العام الماضي أنه يرغب في مقاضاتها.

وجاء هذا انتشار عقبفيديو مصور نسب إليها والذي وصف بالإباحي، وعلق عليه: " هي لا تكف عن المغامرات ودائما تحاول أن تصنع لنفسها النجاح، لكن بطريقة غير لائقة".



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