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سعيد

بنصف مناخير وبدون أذن.. "ريهام سعيد" تعود للشاشة

بنصف مناخير وبدون أذن.. "ريهام سعيد" تعود للشاشة

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سعيد

عمرو محمد-متابعات

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الحياة

عودة

ريهام سعيد

قالت الإعلامية ريهام سعيد إنها ستعود ببرنامج "صبايا الخير" إلي العمل مرة أخرى بعد توقف استمر أكثر من شهر.

وأكدت "ريهام" إنها ستعاود الظهور على الشاشة يوم الأحد المقبل بعد خضوعها لعملية جراحية مؤخرًا.

ونشرت ريهام عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" صورة لها، وعلقت عليها قائلة: "مش مصدقه اني راجعه شغلي صحيح من غير ودان و نص مناخير بس الف حمد و شكر. صبايا الاحد القادم علي قناة الحياة. وحشتوني".

وكانت "ريهام" أصيبت ببكتريا في الوجه أدت سقوط أنفها وإعادة بناء أنف جديد من جلد أذنها، خوفًا من وصول المرض للمخ، لصعوبة السيطرة عليها، وفق قولها.

وكشف "ريهام" مؤخرًا عن سبب مرضها، من خلال فيديو ظهرت فيه تتجول في الشوارع احتفالاً بانطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، خلال إحدى حلقات برنامج "صبايا".

وعلقت وقتها على الفيديو قائلة إنها في هذا الوقت كان الطبيب منعها من الحركة، لكنها لم تنفذ أوامره مما تسبب في أزمتها المرضية التي تعاني منها الآن.

وتابعت: "صحيح ساعتها كان الدكتور مانعني من الحركه ونزلت ومسمعتش الكلام واتسبب في الي أنا فيه بس هافضل أقول بصوت عالي أوي تحيا مصر. احنا نجحنا يا مصريين في تنظيم بطوله نفتخر بيها أمام العالم. تحيا مصر".



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