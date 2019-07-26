جريمة 6 الصبح.. 5 أشخاص يغتصبون طالبًا بطريقة مروعة

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وكالات أحمد الشربينى

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الاعتداء الجنسى على الطلاب

أقدم 5 شباب على استدراج طالب والاعتداء عليه جنسيًا داخل منزل أحدهم وقاموا بتصوير الواقعة، واستخدم المتهمين برنامج " سناب شات"، لتنفيذ الجريمة.

وباشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة خمسة شبان متهمين بالاعتداء الجنسي على طالب.

وذكرت التحقيقات أن المجني عليه تربطه بالمتهمين علاقة سطحية، إذ التقى بعضهم أثناء ممارسة رياضة في النادي، فيما أحدهم يدرس معه في المدرسة نفسها.

كما أوضحت التحقيقات بأن أحد المتهمين تواصل مع المجني عليه عبر تطبيق " سناب شات",، وطلب منه في السادسة و45 دقيقة من صباح يوم الواقعة لقاءه خارج المنزل حتى يذهبا مع عدد من الأصدقاء لتناول وجبة الإفطار في أحد المطاعم "كافتيريا"، القريبة من منزل المجني عليه، فوافق الأخير، وركب معهم السيارة.

وأزهرت التحقيقات أن المتهمين طلبوا من المجني عليه الدخول معهم إلى" المجلس "، وبعد نحو 10 دقائق، طلب منه أحدهم أن يرافقه إلى إحدى الغرف المجاورة للمجلس، وأثناء تواجدهما معاً اعتدى عليه كرهاً، ثم تناوب عليه المتهمون الآخرون، وبعد الانتهاء أرجع أحد المتهمين المجني عليه إلى منزله بسيارته، وطلب منه عدم ذكر ما فعلوا بع إلى أي شخص.



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