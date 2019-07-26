» بكلمات مؤثرة..المدير الفني لـ"المنتخب" يهنئ "الأهلي"

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محسن صالح

هنأ محسن صالح، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، النادي الأهلي لفوزه بلقب الدوري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخه، بعد التغلب على المقاولون الأربعاء الماضي بثلاثة أهداف مقابل واحد.

وكتب محسن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "حصلت على البطولة مع الأهلي لاعبا ومدربا والآن مشجعا.. هذه كانت الأصعب والأغلى.. الأهلي عاد بعد أن أعتقد الجميع أنه لن يعود.. عاد متجاوزا كل التجاوزات متمسكا بالمبادئ والأخلاقيات متخطيا كل الصعوبات مستغلا كل الإخفاقات منتصرا على كل التحديات.. عاد لأن الإدارة علم وفن وذوق ونكران ذات".

كانت إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد قررت صرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق عقب الفوز على المقاولون العرب، والتتويج بلقب الدوري الـ41 رسمياً، قبل مواجهة الزمالك المقررة بعد غد الأحد، في ختام مباريات الدوري الممتاز، حيث ينتظر أن يحصل كل لاعب على ما يقرب من 190 ألف جنيه، بعد التعديلات الخاصة على لائحة الفوز في المباريات السبع الأخيرة لحسم الدوري .

ومن ناحيته، أشاد الخطيب بالمجهود الكبير الذى بذله الجهاز الفنى واللاعبون، مؤكداً أن هذا التتويج يُحمّل الجميع مسئولية كبيرة فى الفترة المقبلة لإحراز المزيد من الانتصارات والبطولات، لإسعاد الجماهير وتحقيق طموحاتهم على المستوى المحلى والقارى .

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك الأحد المقبل، في ختام منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز .


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