» مسجد يوزع مياهًا مجانية لمواجهة الموجة الحارة

26 يوليه 2019 - 01:11 م

قام المسؤولون عن مسجد "مكي" في لونغسايت بمدينة مانشستر البريطانية، بوضع صناديق من المياه والتمور بالقرب من باب المسجد للراغبين من المارة والمتعبين من الحرارة الشديدة التي تضرب المنطقة.

القائمون على المسجد قاموا بوضع صناديق المياه الباردة بجانب باب المسجد، معلقين لافتة كتب عليها " المياه مجانا. ساعد نفسك".

وفي تغريدات على الموقع الرسمي للمسجد علق القائمون على هذه المبادرة قائلين "نقدم المياه خارج المسجد لمساعدة الناس على البقاء مرتاحين في هذه الحرارة الغير عادى سواء كنت تحضر إلى المسجد أو تمر ببساطة، لاتترد بمساعدة نفسك".

قام المسؤولون عن مسجد "مكي" في لونغسايت بمدينة مانشستر البريطانية، بوضع صناديق من المياه والتمور بالقرب من باب المسجد للراغبين من المارة والمتعبين من الحرارة الشديدة التي تضرب المنطقة.

القائمون على المسجد قاموا بوضع صناديق المياه الباردة بجانب باب المسجد، معلقين لافتة كتب عليها " المياه مجانا. ساعد نفسك".

وفي تغريدات على الموقع الرسمي للمسجد علق القائمون على هذه المبادرة قائلين "نقدم المياه خارج المسجد لمساعدة الناس على البقاء مرتاحين في هذه الحرارة الغير عادية".

" سواء كنت تحضر إلى المسجد أو تمر ببساطة، لاتترد بمساعدة نفسك".

وشهدت بريطانيا يوما من أحر الأيام في شهر يوليو 2019، بعد أن سجلت درجة الحرارة في مانشستر أعلى مستوى لها حيث وصلت إلى 33 درجة مئوية وفي لندن إلى 38 درجة مئوية.



