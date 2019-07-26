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مصرع عامل وإصابة آخرين لسقوطهم فى بالوعة صرف

قضايا وحوادث

بالوعة صرف
بالوعة صرف

أحمد الشربينى

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الغربية

مصرع عامل

سقوط فى بالوعة

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة اليوم الجمعة، فيما أصيب اثنان آخران إثر سقوطهم في إحدى بالوعات الصرف الصحي بمدينة كفر الزيات في محافظة الغربية.

وكان اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء سعيد شكري مدير إدارة البحث الجنائي يفيد ورود بلاغ من مأمور مركز شرطة كفر الزيات بسقوط 3 عمال في بالوعة مجاري تم نقلهم جميعا لمستشفى كفر الزيات العام إلا أن أحدهم لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله فيما دخل زميلاه في حالة خطرة.

وتم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجار العرض على النيابة المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.


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