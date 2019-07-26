هجوم جماعي من لاعبي "الزمالك" علي محمود علاء

26 يوليه 2019 - 01:59 م

اشتكى لاعبو النادي الزمالك لكرة القدم بالفريق الأول، من طريقة تعامل المدافع محمود علاء معهم داخل الملعب خلال المباريات، إلى رئيس النادي، الأمر الذي أغضبه بشدة ودخل في حالة ضيق.

وكشف مصدر داخل الفريق، لجريدة "الوطن" أن أكثر من لاعب اشتكوا لأمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بأن محمود علاء "يسبهم" خلال المباريات و"ينفعل" عليهم بشكل غريب، على حد قوله.

ويستعد الزمالك لمواجهة الغريم التقليدي الأهلي الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الأخيرة لبطولة الدوري.