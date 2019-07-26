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روسيا والصين تحذران أمريكا من هذا الأمر

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متابعات حنان حمدتو

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روسيا

الصين

وجهت روسيا والصين تحذيرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها حينما أجريتا تدريبات عسكرية جوية مشتركة في بحر اليابان.

كما أن التدريبات العسكرية الروسية الصينية المشتركة في سماء بحر اليابان أثبتت أن بإمكان روسيا والصين القيام بأعمال مشتركة تهدف إلى الحد من نفوذ واشنطن في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.

واعتبرت صحيفة L'Orient-Le Jour أن روسيا والصين تسعيان إلى إيجاد ما يوازن القوة الأمريكية ويحد من نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى رص صف روسيا والصين لمواجهة الخطر الآتي من أمريكا.

وأجرت طائرات القوات الجوية الروسية من طراز "تو-95" تدريباتها المشتركة مع طائرات سلاح الجو الصيني في هذا الأسبوع. وحلقت الطائرات المشاركة بمحاذاة حدود كوريا الجنوبية في بحر اليابان. واشتبهت كوريا الجنوبية بأن إحدى الطائرات الروسية دخلت أجواءها، فأطلقت طلقات تحذير.

وأعلنت روسيا والصين أن طائراتهما لم تنتهك أجواء أي دولة أجنبية.


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