وصلة رقص لـ"ترامب" بالبدلة الصفراء

26 يوليه 2019 - 03:47 م

انتشر فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي، للرئيس الامريكي دونالد ترامب، يعود الي عام 2004 وهو يرقص بالبدلة الصفراء.

ويعود أحداث الفيديو، أثناء مشاركته في برنامج “ساترداي نايت لايف ” أو SNL . .

وظهر "ترامب" مرتدياً بدلة صفراء وتحيطة ممثلات يقمن بدور دجاجات بينما كان يغني معهن كلمات الإعلان ويرفع يديه بشكل أثار السخرية بين المشاهدين .

الجدير بالذكر أن الفيديو الذي يوثق إعلان ترامب عن “مطعم دونالد ترامب هاوس أوف وينجز” حقق 2 مليون مشاهدة في أيام قليلة .