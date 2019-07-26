وصلة رقص لـ"ترامب" بالبدلة الصفراء

عمرو محمد-متابعات
انتشر فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي، للرئيس الامريكي دونالد ترامب، يعود الي عام 2004 وهو يرقص بالبدلة الصفراء.
ويعود أحداث الفيديو، أثناء مشاركته في برنامج “ساترداي نايت لايف ” أو SNL . .
وظهر "ترامب" مرتدياً بدلة صفراء وتحيطة ممثلات يقمن بدور دجاجات بينما كان يغني معهن كلمات الإعلان ويرفع يديه بشكل أثار السخرية بين المشاهدين .
الجدير بالذكر أن الفيديو الذي يوثق إعلان ترامب عن “مطعم دونالد ترامب هاوس أوف وينجز” حقق 2 مليون مشاهدة في أيام قليلة .
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