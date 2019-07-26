الوضع خطير والصدام العسكري قادم

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حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من الوضع في منطقة الخليج، مشيرًا إلى أنه وصل لمرحلة خطيرة ومحفوف بالاشتباكات العسكرية.

وقال لافروف في كلمته خلال جلسة وزراء خارجية دول بريكس "أدت الخطوات المعادية لإيران إلى تصاعد حدة التوتر في منطقة الخليج. لقد وصل تطور الأحداث إلى حد خطير محفوف بمخاطر تصادم عسكري واسع النطاق. ولا يمكن السماح به بمثل هذا السيناريو".

وأضاف لافروف "إن روسيا تؤيد التطبيع السريع للوضع في هذه المنطقة. ولهذا فقد قمنا منذ بضع سنوات بصياغة مفهوم الأمن الجماعي والتعاون في منطقة الخليج".

وقال وزير الخارجية الروسي إن روسيا تدعو إلى تطبيع الوضع في منطقة الخليج وتعتزم طرح مفهومها للأمن الجماعي في المنطقة.

وتوترت الأحداث في الخليج بصورة كبيرة، بعد سلسلة من الهجمات على ناقلات نفط قرب مضيق هرمز وفي خليج عمان، منذ شهر مايو، حملت واشنطن الحكومة الإيرانية مسؤوليتها، وهو ما نفته طهران.


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