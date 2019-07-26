مقتل ربة منزل علي يد سلفتها لهذا السبب

26 يوليه 2019 - 04:38 م

شهد مركز كفر صقر في محافظة الشرقية اليوم الجمعة، تشديدات أمنية مكثفة بعد مقتل سيدة ثلاثينية على يد "سلفتها" بقرية الجوينى وانتشرت قوات الأمن بالقرية تحسبا لرد فعل من أهالي القتيلة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا من قسم شرطة كفر صقر بورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول "س.ش.م" 36 عاما، مقيمة الجوينى التابعة للوحدة المحلية بالقضاة بدائرة المركز، حاصلة على ليسانس آداب، جثة هامدة، إثر اصابتها بـ5 طعنات متفرقة بالقلب والصدر.

وبانتقال الأجهزة الأمنية بقيادة الرائد أحمد سامى رئيس مباحث المركز ومعاونيه والقوة المرافقة له، لمكان الواقعة وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن وراء الواقعة "ر. ر. م" 31 عاما ربة منزل وزوجة شقيق زوج المجني عليها بسبب خلافات اسرية بينهما منذ فترة طويلة.

وتمكنت القوات من ضبط المتهمة وتم التحفظ على جثة المتوفية بمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وتولت النيابة العامة بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية التحقيقات.