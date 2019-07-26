» غرق 686 مهاجرًا غير شرعي في البحر

أعلنت منظمة الهجرة الدولية (IOM )، اليوم الجمعة، مصرع 686 مهاجرا غير نظامي في البحر المتوسط خلال الشهور الـ7 الأولى من العام الجاري.

وأكّدت المنظمة، في بيان لها الجمعة، وصول 36 ألفا و670 مهاجرا غير نظامي إلى أوروبا عبر المتوسط، منذ مطلع العام ولغاية 24 يوليو الجاري.

ولفتت إلى مصرع 686 من بين المهاجرين الذين حاولوا العبور إلى أوروبا خلال الفترة المذكورة.

ووفقًا لبيان المنظمة، فإن عدد المهاجرين الذين سلكوا مسار البحر المتوسط تراجع 35 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت أن 83 في المئة من المهاجرين دخلوا إلى اليونان (17991 مهاجر) وإسبانيا (12443 مهاجر).

وبيّنت أن المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان جاؤوا من بلدان مثل أفغانستان وسوريا والعراق وفلسطين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإيران والصومال.

ويتوقع أن يتجاوز عدد قتلى المهاجرين في المتوسط الـ800 خلال العام الجاري، إذا أضيف إليهم 150 شخصًا فقدوا جراء تحطم سفينة قبالة سواحل ليبيا، الخميس.