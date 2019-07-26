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فنانة شهيرة تشكر الحرامي بعد سرقة سيارتها

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ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

متابعات- مصطفى صابر

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ياسمين الخطيب

سرقة سيارتها

وجهت الإعلامية والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب،الشكر لحرامي بعد تعرضها لسرقة سيارتها.

وقالت ياسمين الخطيب عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "ركبت العربية لقيت وضع الكرسي متغير، قلت تهيؤات.. بعدين لقيتها متفولة بعدما كان تانك البنزين فاضي.. شكرًا للحرامي الأمين العادل.. ابقى تعالى".

فيما جاءت تعليقات بعض متابعي ياسمين الخطيب ساخرة ومنها: "ممكن رقم الحرامى"، "صعبتى عليه بعد الدورى"، "والنبى احسن من الشيكولاتة والورد والكلام اللى ميأكلش عيش ده".

فيما جاء البعض الآخر تحذيرات من أن يكون شخص قد استخدمها وقام بعمل أى جريمة ونصحوها بإبلاغ قسم الشرطة فى محضر رسمى، ولكن ياسمين الخطيب أوضحت أنها لا تستطيع إثبات ذلك وستقوم بركن سيارتها فى حديقة منزلها بعد ذلك".


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