فرج عامر: مجلس «أبو ريدة» دمر الكرة المصرية

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اتحاد الكرة

المصريون

ابوريدة

شن محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، هجومًا عنيفًا ضد اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبوريدة، على خلفية صدور تعليمات القيد للموسم الجديد 2019 - 2020.

وكتب رئيس سموحة على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": "من أسباب انهيار الكرة المصرية السماح للأندية بإعارة أعداد لا نهائية من اللاعبين وهذا ما طالبت بإيقافه مرارًا وتكرارًا في عهد المجلس المستقيل".

وأضاف: "تمت الاستجابة من 48 ساعة فقط بعد استقالة المجلس السابق الذي ضيع الكرة المصرية وأفسد الوسط الكروي".


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