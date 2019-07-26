فرج عامر: مجلس «أبو ريدة» دمر الكرة المصرية

أمير سعد
شن محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، هجومًا عنيفًا ضد اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبوريدة، على خلفية صدور تعليمات القيد للموسم الجديد 2019 - 2020.
وكتب رئيس سموحة على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": "من أسباب انهيار الكرة المصرية السماح للأندية بإعارة أعداد لا نهائية من اللاعبين وهذا ما طالبت بإيقافه مرارًا وتكرارًا في عهد المجلس المستقيل".
وأضاف: "تمت الاستجابة من 48 ساعة فقط بعد استقالة المجلس السابق الذي ضيع الكرة المصرية وأفسد الوسط الكروي".
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