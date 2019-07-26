فرج عامر: مجلس «أبو ريدة» دمر الكرة المصرية

26 يوليه 2019 - 05:06 م

شن محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، هجومًا عنيفًا ضد اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبوريدة، على خلفية صدور تعليمات القيد للموسم الجديد 2019 - 2020.

وكتب رئيس سموحة على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": "من أسباب انهيار الكرة المصرية السماح للأندية بإعارة أعداد لا نهائية من اللاعبين وهذا ما طالبت بإيقافه مرارًا وتكرارًا في عهد المجلس المستقيل".

وأضاف: "تمت الاستجابة من 48 ساعة فقط بعد استقالة المجلس السابق الذي ضيع الكرة المصرية وأفسد الوسط الكروي".