تركيا تعلن تصفية مدبر اغتيال نائب قنصلها في أربيل

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خالد الشرقاوي - وكالات

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أكدت مصادر أمنية تركية لوكالة "الأناضول" تصفية مدبر الهجوم المسلح في عاصمة كردستان العراق أربيل، الذي نفذ يوم 17 يوليو وأسفر عن مقتل دبلوماسي تركي.

وأفادت "الأناضول"، اليوم الجمعة، بـ "تحييد إرهابي حرض على هجوم أربيل جراء عملية مشتركة للاستخبارات والجيش التركيين".

وقالت مصادر الوكالة إن مدبر هجوم أربيل هو القيادي في تظيم حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة إرهابيا، المدعو أردوغان أونال، المعروف أيضا بلقب بدوغان نورهان، مشيرة إلى أن عملية تصفيته جرت، في 24 يوليو، بمنطقة جبال قنديل شمال العراق.

وسبق أن كشف مصدر مطلع لوكالة "رويترز" أن القوات العراقية نفذت مؤخرا غارتين شمال العراق أسفرتا عن مقتل مخططي عملية اغتيال الدبلوماسي التركي في أربيل.

وأوضح المصدر أن الغارة الأولى كانت في منطقة دهوك العراقية بتاريخ 18 يوليو، بعد يوم واحد من عملية الاغتيال، فيما شنت الغارة الثانية في ناحية باطوفا يوم 24 يوليو.

ونفذت مجموعة مسلحين، يوم 17 يوليو الحالي، هجوما بإطلاق نار على دبلوماسيين أتراك في مطعم قرب مقر القنصلية التركية بأربيل، مما أدى لمقتل نائب القنصل ومواطنين عراقيين اثنين، ونفى حزب العمال الكردستاني إثر الحادث أن تكون قواته مسؤولة عن الهجوم.


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