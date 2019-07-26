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"خالد" يقتل زوجته بسبب المعايرة

قضايا وحوادث

قتل
ارشيفية

متابعات- مصطفى صابر

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القليوبية

النيابة العامة

عامل

قتل زوجته

المعايرة

أدلى "خالد. ع" المتهم بقتل زوجته ببنها، أمام خالد صلاح، وكيل نيابة قسم بنها، باعترافات تفصيلية بشأن الواقعة قائلاً: "زوجتي ميسورة الحال وأهلها يساعدونها بأموال كثيرة، وعندما طلبت منها مبلغا من المال رفضت وعايرتني ببطالتي، قائلة: "روح اشتغل وابعد عن شرب المخدرات"، فقمت بسحب سكين المطبخ وطعنتها 8 طعنات في رقبتها وجسدها حتى سقطت غارقة في دمائها".

وأشار إلى أنه بعدها صرخ بأعلى صوت مرددًا عبارة "قتلت زوجتي، قتلت زوجتي"، وبعدها صعد الجيران وأم زوجته وحاولوا الإمساك به، لكنه وضع السكين على رقبة ابنته مهددًا بذبحها، وفر هاربًا من المنزل.

وكان اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، تلقى إخطارًا من العقيد حسني نصار مفتش مباحث القليوبية، بقيام أحد الأشخاص بقتل زوجته وتدعى "هايدي. أ. ع"، 30 عاما، ربة منزل، داخل شقتهما بمنطقة صلاح الدين ببنها.

وتبينت من تحريات المباحث إصابة الزوج، ويدعى "خ. ع. م" بحالة هستيرية خلال مشاجرة بينه وبين زوجته بسبب تركه العمل وجلوسه في المنزل دون وظيفة، إذ كان يعمل في مجال السياحة وترك العمل وفي الفترة الأخيرة كان يطلب منها الأموال بكثرة لإدمانه المخدرات فنشبت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة، قام على أثرها بطعن زوجته عدة طعنات نافذة حتى سقطت غارقة في دمائها وفارقت الحياة، تحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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