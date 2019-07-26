» سائق ميكروباص ينهي حياة مقيم شعائر بالدقهلية

26 يوليه 2019 - 06:05 م

لقي مقيم شعائر تابع لمديرية الأوقاف بالدقهلية، مصرعه على يد سائق ميكروباص، تعدى عليه بالضرب المبرح حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير البحث الجنائي بورود بلاغ لمركز المنصورة يفيد بوصول المواطن " محمد. ع.ع" جثة هامدة.

وبإجراء التحقيقات، تبين لوحدة مباحث مركز المنصورة بقيادة الرائد أحمد عبد الله توفيق، رئيس مباحث المركز، قيام " محمود. أ. ع "، 28 عاما، سائق ميكروباص، مقيم بقرية أويش الحجر بالتعدي بالضرب المبرح على "محمد. ع.ع"، 38 عاما، مقيم شعائر تابع لمديرية أوقاف الدقهلية، مقيم بذات القرية إثر مشادة كلامية تطورت لشجار وتعدي بالضرب المبرح أفضى إلى وفاته.

تحرر المحضر 10417 جنح مركز المنصورة لسنة 2019 م، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.