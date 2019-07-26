» وكيل الأزهر: أبوابنا مفتوحة دائمًا أمام ابناء إندونيسيا

26 يوليه 2019 - 06:07 م

قال وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس،إن الأزهر مستمر في فتح أبوابه أمام أبناء إندونيسيا، وتلبية كافة احتياجاتهم .

جاء ذلك خلال زيارة وفد رفيع المستوى من كبار علماء الأزهر الشريف، وقيادات المنظمة العالمية لخريجى الأزهر ؛ للمشاركة في "الملتقى الوطني السادس لخريجي الأزهر" ، والذي يعقد في جاكرتا في المدة من 25 يوليو وحتى الأول من الشهر المقبل .

من جانبه، أشاد نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة أسامة ياسين،في بيان له اليوم، بدور المنظمة العالمية لخريجى الأزهر في نشر الوسطية وتفنيد الأفكار المغلوطة،من خلال فروعها المنتشرة حول العالم، التي بلغ عددها 20 فرعًا، وكذا تأهيل الأئمة والدعاة من خلال الدورات التدريبية التي تواجه الأفكار المتشددة ، مؤكدا تقديم كل العون لأبناء الدول الإسلامية وتأهيلهم قبل عودتهم لبلادهم ليكونوا سفراء للأزهر الشريف .

بدوره، أكد وزير الشئون الدينية في إندونيسيا أهمية الدور المحوري الذي يلعبه الأزهر الشريف في العالم كقلعة كبيرة تتصدى للأفكار المتطرفة والمتشددة ، فضلا عن نشر الوسطية ، مشيرا إلى أهمية التعاون مع الأزهر لدفع أبناء إندونيسيا إلى الأمام والإستفادة منهم عقب عودتهم لبلادهم كسفراء للأزهر والحفاظ على الوسطية ومواجهة الأفكار المتشددة والمنحرفة .