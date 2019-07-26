» 30 فردًا في قمة الأهلي والزمالك

26 يوليه 2019 - 06:21 م

تمسك ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، بتواجد 30 فردًا فقط فى لقاء الأهلي والزمالك المقرر له الأحد المقبل فى الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز .

يستضيف الأهلي فريق الزمالك فى الثامنة مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب فى لقاء تحصيل حاصل بعد فوز الأهلي بلقب الدورى رسمياً واحتلال الزمالك للمركز الثاني بصفة رسمية.

أكد «سويلم» أنه لن يتم السماح إلا بحضور 15 فردًا من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ومثلهم من مجلس الزمالك والإدارات التنفيذية أسوة بما حدث فى الدور الأول من مباراة الدوري إلى جانب الإعلاميين.