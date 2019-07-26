  • الجمعة 26 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر08:11 م
بحث متقدم
الحج السياحي

لهذا السبب.. السعودية تحرم مواطني دولة إفريقية من الحج

صلاح

«كلوب» يفاجئ الجميع بشأن عقد «صلاح» مع ليفربول

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

إصابة 36 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

"فتاة العياط"

«أظافر» قتيل العياط تكشف سرًا جديدًا

بشار الأسد

رئيس عربي يفصح عن رغبته فى زيارة "الأسد"

الجزائر

الجزائريون يواصلون حراكهم لـ"الجمعة 23" على التوالي

مران الزمالك

مفاجأة.. مدرب الأهلي يوافق على تدريب الزمالك

هجوم مسلح في ليبيا - أرشيفية

ليبيا.. حكومة «الوفاق» تعلن قصف مقر غرفة عمليات حفتر

البحرية الألمانية

ألمانيا : سنفعل هذا الأمر لمواجهة ما يحدث بالخليج

تركيا

تركيا تعلن تصفية مدبر اغتيال نائب قنصلها في أربيل

رئيس عربي يفصح عن رغبته فى زيارة "الأسد"

عرب وعالم

بشار الأسد
بشار الأسد

وكالات

أخبار متعلقة
#

قرار غير متوقع من حسام البدري تجاه "بيراميدز"

#

3 مطالب من "القومى لحقوق الإنسان المصرى" لنظيره الدولى

#

أسرار جديدة عن اغتيال عرفات بـ«معجون الأسنان»

#

رئيس الزمالك: انتظروا الفضيحة الكبرى

أعلن رئيس الدائرة العربية والوطنية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، عن رغبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بزيارة سوريا.

وعبر "الأحمد" عن تفاؤله بعودة سوريا إلى التعافي، لأن هذا سينعكس على الواقع العربي كله، وسيجعل لحظة تحقيق الحلم بإنهاء الاحتلال تقترب أكثر وأكثر، حيث ستستأنف سورية دورها الذي كان أحد أسباب التآمر عليها، من قبل إسرائيل وأمريكا والقوى المتحالفة معها.

وأشار الأحمد، الذي يزور دمشق على رأس وفد من المنظمة في مقابلة مع  صحيفة "الوطن" السورية، إلى أن هناك رغبة لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس منذ زمن بعيد، في القيام بزيارة إلى دمشق، ولكن زحمة الأحداث هي سبب التأخير، منوها إلى أن عباس على تواصل مع الرئيس بشار الأسد، والزيارة "إن شاء الله ستكون في أسرع وقت ممكن".

وأشار الأحمد، بطريقة تعامل الحكومة السورية مع اللاجئين الفلسطينيين قائلاً: "ليس فقط اللاجئين الفلسطينيين عاملتهم سوريا كمواطنين، وإنما كل العرب يعاملون في سوريا، كمواطنين سوريين، ولا يوجد عربي يشعر بالغربة فيها".

وندد الأحمد، بطريقة تعامل الحكومة اللبنانية مع اللاجئين الفلسطينيين، خصوصًا القرارات الجديدة لوزارة العمل التي تستهدف العمال من اللاجئين الفلسطينيين، وأوضح أن "ما يجري في لبنان ليس بجديد، فالفلسطينيون يعاملون بطريقة سلبية وقاسية، منذ قدومهم إلى هناك".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي

كلماتك لها ثمن.. !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» «كهربا» يشارك في خسارة «أفيس» أمام فييرينسي
» مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بزفة عروسين بالبحيرة
» تحرير 4 أتراك اختطفوا في نيجيريا
» السعودية تعلن مقتل أحد جنودها على الحدود مع اليمن
» 30 فردًا في قمة الأهلي والزمالك
» سائق ميكروباص ينهي حياة مقيم شعائر بالدقهلية
» وكيل الأزهر: أبوابنا مفتوحة دائمًا أمام ابناء إندونيسيا
» سر استبعاد قائد الزمالك من مباراة القمة
» مقتل وإصابة 10 مدنيين في قصف للنظام السوري على إدلب
» غرق 686 مهاجرًا غير شرعي في البحر
» خالد جلال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاهلي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:30 م

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية