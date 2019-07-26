» تحرير 4 أتراك اختطفوا في نيجيريا

تمكنت سلطات الأمن في نيجيريا، اليوم الجمعة، من تحرير 4 مواطنين أتراك اختطفوا قبل أسبوع من قبل مجهولين في ولاية كوارة (غرب).

ونقلت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، عن مصادر لم تسمها، أنه تم تحرير الأتراك الأربعة المختطفين في عملية بالتعاون بين الشرطة والجيش النيجيريين.

والمواطنين الأربعة هم "ياسين تشولاق"، و"شنار باشا"، و"أرغون يورداكول"، و"سيد أمره تشيليك".

وكانت الشرطة النيجرية، قد أطلقت الأحد، عملية لإنقاذ الأتراك الأربعة، الذين اختطفوا الجمعة الماضي، بغرض تحصيل فدية من ذويهم.

وفي 16 يوليو الجاري، تعرض 10 بحارة أتراك لعملية خطف مماثلة قبالة سواحل نيجيريا، فيما تتواصل عمليات البحث عنهم وإنقاذهم.