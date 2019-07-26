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«كلوب» يفاجئ الجميع بشأن عقد «صلاح» مع ليفربول

الرياضة

صلاح
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المصريون

ليفربول

صلاح

كلوب

أبدى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، سعادته الغامرة باقتراب النجم محمد صلاح، جناح الريدز ومنتخب مصر، من تمديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال «كلوب» في تصريحات لشبكة «ESPN»، ان تجديد التعاقد مع لاعبين كبار مثل محمد صلاح وساديو ماني يعد كالتعاقد مع لاعبين جدد في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف: "أنا مُتأكد من أنّه لا يوجد أحد مُهتم بذلك حقًا، إذا كان لديك لاعب جيد، وتُريد الاحتفاظ به، ووقع عقدًا جديدا، فهذا جيد حقًا".

واختتم تصريحاته قائلًا: "في حالتنا، هذه هي تعاقداتنا، العقود الجديدة، إبقاء اللاعبين هُنا، إشارة قوية للعالم الخارجي، إنها علامة رائعة حقًا".

وكانت صحيفة ديلى ميل على موقعها الإليكترونى ذكرت أن نادى ليفربول أتم الاتفاق مع نجم منتخب مصر وهداف الفريق واحسن لاعب في أنجلترا الموسم الماضى محمد صلاح لتوقيع عقد جديد طويل الأجل بقيمة 200 الف جنيه استرلينى أسبوعيا.

وأشارت تقارير صحفية الى أن نادي ليفربول الإنجليزي يدرس تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم الدولي المصري محمد صلاح، وجعله الأعلى أجرًا في البريميرليج، لمنع رحيله إلى ريال مدريد.

جدير بالذكر أن الريدز لم يُبرم سوى صفقة واحدة هذا الصيف وتعاقد مع الهولندي سيب فان دين برج، وجدد عقد ديفوك أورويجي، ترينت ألكسندر أرنولد، بالإضافة إلى روبرتسون.

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