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مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية تنتهي بمقتل 8 أشخاص

قضايا وحوادث

مشاجرة
ارشيفية

متابعات- مصطفى صابر

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الاجهزة الامنية

مشاجرة

قنا

اسلحة نارية

سقوط ضحايا

شهد مركز دشنا بمحافظة قنا مساء اليوم الجمعة، وقوع اشتباكات بالاسلحة النارية, بين عائلتين، وذلك بسبب خلافات على مساحة قطعة أرض ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

البداية كانت بتلقى اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا إخطارًا يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين في مركز دشنا بالأسلحة النارية بسبب خلافات على ملكية أرض، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.

وتحاول الأجهزة الأمنية بالمحافظة، فرض السيطرة بمنطقة الاشتباكات وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.


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