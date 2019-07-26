» مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية تنتهي بمقتل 8 أشخاص

متابعات- مصطفى صابر
شهد مركز دشنا بمحافظة قنا مساء اليوم الجمعة، وقوع اشتباكات بالاسلحة النارية, بين عائلتين، وذلك بسبب خلافات على مساحة قطعة أرض ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين.
البداية كانت بتلقى اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا إخطارًا يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين في مركز دشنا بالأسلحة النارية بسبب خلافات على ملكية أرض، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.
وتحاول الأجهزة الأمنية بالمحافظة، فرض السيطرة بمنطقة الاشتباكات وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
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