نقيب المهندسين: تطبيق زيادة معاشات أعضاء النقابة 100جنيه يوليو الجارى

26 يوليه 2019 - 08:32 م

قال نقيب المهندسين، هاني ضاحي، إن النقابة طبقت قرار زيارة المعاشات بداية من معاش شهر يوليو الجاري حيث تم صرف المعاش بزيادة 100جنيه.

وأضاف ضاحي في بيان النقابة اليوم، إن قرار الزيادة قد اتخذ بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة مارس الماضي حيث طرح خيارين أمام أعضاء الجمعية العمومية إما زيادة المعاش أو زيادة دعم مشروع الرعاية الصحية وكان الخيار زيادة المعاش.

وأشار، إلى أن مجلس النقابة الحالي يطمح لدعم كل الخدمات المقدمة للمهندسين برغم تسلمه صندوق المعاشات وبه عجز تجاوز 222 مليون جنيه.

من جانبه قال مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، إن المستفيدين من زيادة المائة جنيه كافة أنواع المعاشات التى تصرف من النقابة و هم معاش فوق سن الستين عامًا وهو القطاع الرئيسى للمعاشات، و معاش تحت سن الستين

ومعاش الأسر، لافتًا إلى أن اجمالى إعداد المعاشات التى تصرف من النقابة حوالى المائة وأربعون ألف معاش وهذا العدد يزداد شهريًا.

واضاف شفيق أن فرق الزيادة السنوية فى المعاشات نتيجة زيادة المائة جنية تكلف ميزانية صندوق المعاشات زيادة فى حدود مائة أربعة سبعون مليون جنيه.