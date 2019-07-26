النيابة تعاين فيلا "الننى" بعد العثور على جثة مجهولة بداخلها

26 يوليه 2019 - 08:51 م

أمر المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، المستشار ياسين زغلول اليوم، بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة والأدلة الجنائية تحت إشراف المستشار أحمد السعيد عمر وبرئاسة المستشار محمود عويس مدير نيابة أول المحلة لمعاينة موقع العثور على جثة مجهولة الهوية داخل فيلا عائلة "محمد النني" لاعب المنتخب الوطني والمحترف فى صفوف نادي أرسنال الإنجليزي.

وانتقل فريق من أعضاء النيابة العامة الى مكان الحادث بالتنسيق الكامل مع رجال الشرطة وبرفقتهم الكابتن ناصر النني والد اللاعب محمد الننى للوقوف على تطورات الحادث والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية، تلقت إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة العميد حسام الخشن يفيد بورود بلاغ من الكابتن ناصر النني مدرب كرة القدم والد اللاعب "محمد النني " يفيد بالعثور على جثة مجهولة الهوية ملقاة على الأرض شبه متعفنة بفيلا تحت الإنشاء بدائرة قسم أول المحلة.

وتابعت القيادات الأمنية تحت اشراف العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة والمقدم هيثم الشامي رئيس مباحث قسم أول المحلة تطورات الحادث وبالانتقال الى مكان الحادث ومعاينة موقع العثور على الجثة والتأكد من وجود شبهه جنائية فى الحادث من عدمه.

أوصي مدير الأمن اللواء طارق حسونة، بتشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية والمقدم محمد عاصم وكيل فرع البحث الجنائي للتأكد من هوية الجثة وسماع أقوال الجيران وشهود العيان المحيطين بمبني أبواب الفيلا المذكورة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بتشريح الجثة ودفنها.