بيان رسمي.. «البدري» يوضح حقيقة تدريب الزمالك

26 يوليه 2019 - 09:23 م

كشف حسام البدري، المدير الفني الأسبق لللنادي الأهلي والذي قدم استقالته مؤخرًا من رئاسة نادي بيراميدز، حقيقة اقترابه من تدريب الزمالك، خلفًا لـ«خالد جلال» المدرب الحالي للفريق الأبيض.

وأصدر البدري بيانًا، نفى فيه توقيعه للزمالك، قائلًا:"تداول في الأيام الأخيرة خلال وسائل الإعلام المختلفة أمور خاصة بتوقيعي علي عقود لتدريب نادي الزمالك ووأكد أن هذا لم يحدث".

وأضاف:"اندهشت من كمية الأخبار البعيدة عن الواقع، وإذا تم مراجعة تصريحاتي السابقة بخصوص ترشيحي لتدريب نادي الزمالك، والذي أكدت وصرحت أن النادي الأهلي ونادي الزمالك أحق بأبنائه وإنني أعيد وأكرر ذلك ".

وأكمل:"أؤكد أنني لم أوقع لنادي الزمالك وأن ترشيح اسمي لنادي كبير مثل نادي الزمالك شرف ووسام لي هذا بالإضافة إلي أنني أكن كل التقدير إلي المستشار مرتضي منصور ، ودائمًا ما قلت أنه يسعدني أن تأتي منه الإشادة بي من رئيس كيان كبير كنادي الزمالك، ويبقي أن أوكد أني أرجو من الجميع تحري الدقه والحقيقة".

جدير بالذكر، أن الزمالك خسر لقب الدوري الممتاز، هذا الموسم بعدما توج به الأهلي، عقب الفوز على المقاولون العرب، الأربعاء الماضي ووصل إلى النقطة 77 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني.