ترامب يهدد «أبل» بهذا الأمر

26 يوليه 2019 - 09:27 م

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شركة "أبل" الأمريكية، اليوم الجمعة، بفرض رسوم جمركية على حاسوبها الشهير "ماك برو"، في حال قامت بنقل تصنيعه من الولايات المتحدة إلى الصين.

وطالب الرئيس الأمريكي في تغريدة له على "تويتر"، أن تستمر "أبل" في تصنيعها لحاسوب "ماك برو" في الولايات المتحدة، إذا كانت لا ترغب في أن يتم فرض تعريفة جمركية عليها بنسبة 25?، على الإلكترونيات المصنوعة في الصين.

وجاء تهديد ترامب لـ"أبل"، كرفض منه لمحاولات عملاقة التكنولوجيا الأمريكية، حماية منتجاتها من الضرائب المفروضة على البضائع المصنوعة في الصين، كجزء من الحرب التجارية لإدارة ترامب مع أكثر دول العالم كثافة في عدد السكان.

وبدا المستثمرون غير راضين عن خلاف ترامب مع واحدة من أكبر وأقوى الشركات في العالم، إذ ارتفع سهم شركة "أبل" من 1.22 دولار إلى 208.24 دولار في تعاملات اليوم الجمعة.

ووفقا لـ"رويترز"، فقد أرسلت شركة "أبل" مؤخرا خطابا إلى إدارة دونالد ترامب، تحذر فيه من أن الاقتصاد الأمريكي وقدرته على المنافسة سيتعرضان للضرر، في حال فرضت الحكومة الأمريكية، التعريفة الجمركية على منتجاتها.

وتقوم شركة "أبل"، ومقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بتجميع حاسوب "ماك برو" في أوستن بولاية تكساس منذ عام 2013، ولكن أفاد تقرير في شهر يونيو الماضي، أن شركة "أبل" تخطط لتحويل إنتاجه إلى مصنع بالقرب من شنغهاي.

وذكر التقرير أن "أبل" اتخذت تلك الخطوة، لأنها تواجه مشكلة في إيجاد ما يكفي من العمالة الماهرة لتجميع الكمبيوتر في تكساس الأمريكية.

ولم ترد شركة "أبل" حتى الآن على تهديد دونالد ترامب لها، اليوم الجمعة، ولكنها ذكرت من قبل أن حاسوب "ماك برو" سيستمر تصميمه في كاليفورنيا، فيما لم تذكر مكان تجميعه في المستقبل.

واستحوذت أجهزة كمبيوتر "ماك" من إنتاج شركة "أبل" على 6? فقط من سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية في جميع أنحاء العالم خلال الربع الثاني من العام الجاري، متخلفة عن حواسيب "لينوفو" الصينية، بالإضافة إلى حواسيب "إتش بي" و"ديل" في الولايات المتحدة، وفقا لبيانات شركة الأبحاث "غارتنر".