مقتل ضابط بالحرس الثوري الإيراني بنيران مسلحين

26 يوليه 2019 - 10:00 م

لقي ضابط في الحرس الثوري الإيراني، حتفه في اشتباكات مع مسلحين بمحافظة "كردستان" غربي البلاد.



وقال بيان صادر عن الحرس الثوري، الجمعة، إن اشتباكات وقعت بين قواته ومجموعة مسلحة، في ريف مدينة سرف أباد.

ولفت البيان إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل ضابط برتبة "ملازم" يعمل في الحرس الثوري.