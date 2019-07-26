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باكستان تعلن عزمها إرسال رحلة مأهولة إلى الفضاء عام 2022

عرب وعالم

إطلاق مركبة فضاء روسية إلى المحطة الدولية
إطلاق مركبة فضاء روسية إلى المحطة الدولية

المصريون ووكالات

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أعلنت باكستان، الجمعة، عزمها إرسال أول رحلة باكستانية مأهولة إلى الفضاء عام 2022.
وقال وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني، فواد جودري، إن بلاده ستبدأ اعتبارا من فبراير/ شباط 2020، على إعداد قائمة تضم 50 رائد فضاء.
وأضاف جودري، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن بلاده تعتزم إرسال أول رائد باكستاني إلى الفضاء عام 2022.
واعتبر أن هذه الخطوة ستكون الأكبر في تاريخ بلاده بهذا المجال.
ولفت جودري إلى أن انتخابات وتدريب رواد الفضاء المرشحين سيتم بواسطة القوات الجوية الباكستانية.
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من إرسال الهند مركبات فضاء غير مأهولة إلى القمر، وإعلانها اعتزامها تنفيذ رحلة مأهولة إلى الفضاء عام 2022. -

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