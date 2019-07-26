اليمين في إسرائيل لن يستطيع تشكيل حكومة بدون ليبرمان

26 يوليه 2019 - 10:40 م

أظهر استطلاع للرأي، نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الجمعة، أنّ معسكر اليمين في إسرائيل، لن يستطيع تشكيل ائتلاف حكومي، بدون حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني، بزعامة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان.



وأشار الاستطلاع إلى أنّ معسكر اليمين، بزعامة رئيس الحكومة الحالي، وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، سيحصد 57 مقعدًا (من أصل 120)، بدون ليبرمان، وبالتالي لن يستطيع تشكيل ائتلاف حكومي.

ويشير الاستطلاع إلى أنّ "إسرائيل بيتنا"، سيحصد 9 مقاعد في حال أجريت الانتخابات اليوم.

وحسب الاستطلاع؛ فإن معسكر اليمين ما زال يتقدم على معسكر "اليسار-الوسط" بقيادة تحالف "أزرق- أبيض" الذي يتزعمه منافس نتنياهو الرئيسي بيني غانتس.

وحسب الاستطلاع حصل حزب "الليكود" وحده، على 30 مقعدًا، مقابل 27 مقعدًا لـ "أزرق- أبيض".

وتعني هذه النتائج، في حال تحققها في الانتخابات التي ستجري في سبتمبر/أيلول القادم، أن نتنياهو سيواجه ذات المأزق، الذي دعاه للدعوة لحلّ البرلمان والتوجه لانتخابات جديدة، على أمل أن تُسفر عن نتائج، تحسّن من مكانة أحزاب اليمين.

وقرر الكنيست (البرلمان) نهاية مايو/أيار الماضي حلّ نفسه، والتوجّه إلى انتخابات مُبكرة، بعد فشل نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة إثر رفض ليبرمان الانضمام لها، قبل موافقة الأحزاب الأرثوذكسية اليمينية المشاركة، على مطالبه الخاصة بقانون التجنيد.