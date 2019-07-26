البحرية الليبية: إنقاذ 269 مهاجرا غير نظامي في ثلاث عمليات

26 يوليه 2019 - 10:50 م

قالت البحرية الليبية، الجمعة، إنها تمكنت من إنقاذ 269 مهاجراً غير نظامي في ثلاث عمليات قبالة شواطئ البلاد، الخميس .



جاء ذلك وفق بيان صادر عن مكتب الإعلام بقوات البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، اطلعت عليه الأناضول.

وبحسب البيان "تمكنت دورية تابعة للقطاع الأوسط لحرس السواحل بالقوات البحرية (الزورق أوباري) الخميس من إنقاذ قاربين مطاطيين في عمليتي إنقاذ متواليتين".

وكان على متن القاربين 182 مهاجراً بينهم 9 نساء وطفلان، ونُفذت عمليتا الإنقاذ على بعد حوالي 70 ميل شمال بلدة القره بوللي (غرب)، بحسب المصدر ذاته.

وجرى نقل المهاجرين الذين كانوا على متن القاربين إلى نقطة مدينة الخمس التابعة لحرس الحدود (120 كلم شرق طرابلس).

وأشار بيان البحرية إلى أن المهاجرين من جنسيات مختلفة، دون مزيد من التوضيح.

وتابع "بناء على بلاغ آخر تمكنت دورية تابعة للتشكيل الأول حرس السواحل بالقوات البحرية (الزورق فزان) الخميس من إنقاذ قارب مطاطي على متنه 87 مهاجرا غير شرعي جميعهم رجال".

عملية الإنقاذ تمت بحسب البيان "على بعد حوالي 60 ميل شمال شرقي طرابلس".

وأوضح البيان أن من بين المهاجرين 84 من الجنسية السودانية و3 من بنغلاديش، تم نقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية وإنزالهم في نقطة الإنزال لحرس السواحل بالقاعدة.

والخميس، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن خشيتها من احتمال مصرع أكثر من 150 شخصا في حادث تحطم سفينة قبالة سواحل ليبيا.

وقالت المفوضية إن "هناك مخاوف من احتمال وفاة ما يصل إلى 150 شخصا في الحادث".

وأشارت إلى أنه "تم إنقاذ 150 آخرين تجري إعادتهم إلى ليبيا"، دون تقديم أي تفاصيل أخرى حول الحادث أو العدد الاجمالي لركاب السفينة أو جنسياتهم .

ومرارا دعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمات الأمم المتحدة إلى عدم إعادة الناجين إلى ليبيا حيث يتم سجنهم في ظروف غير إنسانية بحسب قولهم.