إيطاليا ترفض استقبال سفينة لخفر سواحلها أنقذت مهاجرين

26 يوليه 2019 - 11:10 م

رفضت السلطات الإيطالية، رسو سفينة خفر سواحل تابعة لها، في ميناء جزيرة لامبيدوسا جنوبي البلاد، بعد إنقاذها مهاجرين غير نظاميين في المتوسط.



وقالت وسائل إعلام إيطالية، الجمعة، إن وزارة الداخلية قررت عدم السماح لسفينة تابعة لخفر السواحل بالرسو في ميناء جزيرة لامبيدوسا، بعد إنقاذها 135 مهاجرًا غير نظامي بالمتوسط.

وأضافت التقارير، أن الحكومة الإيطالية طلبت من المفوضية الأوروبية رسميًا، توزيع المهاجرين الـ 135 على الدول الأوروبية، وأن الحكومة حاليًا تنتظر ردًا من قبل المفوضية.

من جهته، أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية لم يكشف عن اسمه، لمحطة (Rainews24) التلفزيونية الإيطالية، أن المفوضية تلقت بالفعل طلبًا من روما بهذا الخصوص.

وعلّقت الصحافة الإيطالية على خطوة الحكومة بالقول إن "موانئ البلاد ليست مغلقة فقط أمام سفن المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين، ولكن أيضًا أمام خفر السواحل الإيطالي".