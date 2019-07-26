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"حماس" تثمن موقف الصين الرافض لهدم منازل "صور باهر"

عرب وعالم

حركة حماس
حركة حماس

المصريون ووكالات

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ثمّنت حركة "حماس"، الجمعة موقف الصين، الرافض لهدم السلطات الإسرائيلية، منازل فلسطينيين في "وادي الحمص"، ببلدة صور باهر، جنوبي مدينة القدس.
وقالت الحركة في بيان لها، وصل وكالة "الأناضول" نسخة منه: " تعرب حركة حماس عن تقديرها العالي لجمهورية الصين الشعبية، ممثلة في سعادة السيد، وو هايتاو، نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، على بيانه المعارض ضد الهدم غير القانوني للمنازل الفلسطينية بالقرب من القدس، وتأييد احترام القانون الدولي في فلسطين المحتلة".
وأضافت: " إن هذا الموقف يثبت مجدداً التزام القيادة الصينية بتحقيق العدالة والاستقرار في الشرق الأوسط".
وأردفت: " لقد تسببت عمليات الهدم بمزيد من المعاناة للمواطنين الفلسطينيين، وحرمانهم من حقوق الإنسان الأساسية، ومن المرجح أن تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار والهشاشة في الأرض المحتلة".
ودعت حماس، "القيادة الصينية والجهات الفاعلة الدولية الأخرى، إلى الاستمرار في معارضة هذه المسألة الخطيرة في الأمم المتحدة، وكل منصة دولية أخرى ممكنة، وإلى بذل مزيد من الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".
وهدمت السلطات الإسرائيلية الاثنين، 70 شقة سكنية في وادي الحمص، ببلدة صور باهر، جنوب القدس، بداعي إقامتها على مقربة من جدار الفصل الإسرائيلي. 

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