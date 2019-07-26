» مصطفي بكري يكشف فضيحة جديدة للجماعة الإخوان

26 يوليه 2019 - 10:30 م

أكد الإعلامي مصطفى بكري، إن، أمير بسام، القيادي الإخواني الهارب أعلن عنه غير مسئول عن التسجيل الصوتي الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتضمن منه اتهام صريح لأمين عام التنظيم الإخواني الإرهابي محمود حسين.



وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن باسم في التسجيل الصوتي اتهم حسين بأنه اختلس وبدد هو وآخرين 2 مليون دولار من أموال الدعم المشبوه التي يحصل عليها أعضاء جماعة الإخوان.

