تعليق ناري لـ"أديب" على أزمة جنازة فاروق الفيشاوي

26 يوليه 2019 - 10:30 م

قال الإعلامي عمرو أديب، إن صفة التوحش ظهرت في المجتمع المصري بوضوح الفترة الأخيرة، معقبًا: "الإخوان علمونا قلة الأدب والوقاحة والتوحش مع الموت".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن أهل المتوفي المشهور في مصر أصبحوا لا يمكنهم أن يقيموا جنازة لفقيدهم، مضيفًا: "عن فاروق الفيشاوي أتحدث.. إيه اللي جري، فين حرمة الموت".

