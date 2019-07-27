الكشف عن مفاجأة في وصية فاروق الفيشاوي

27 يوليه 2019 - 06:36 ص

أظهر مقطع فيديو متداول حقيقة ما تردد عن عدم تنفيذ وصية الفنان الراحل فاروق الفيشاوي بعدم الصلاة عليه في أحد مساجد قريته بسرس الليان بمحافظة المنوفية .



وكانت مواقع زعمت أن أسرة الفيشاوي تراجعت فجأة عن الصلاة عليه بأحد مساجد قريته خلافا لوصيته .



وأظهر مقطع فيديو متداول نداء منادي المسجد بقرية الفيشاوي عقب وفاته بدقائق ، حيث أكد أن المراسم ستبدأ عند المقابر بدفن الجثمان ، نافيا ما تردد عن الصلاة عليه بمسجد "الصعيدي" بقريته.



وهو ما يؤكد أن وصية "الفيشاوي" اقتصرت على دفنه وإقامة عزاء بقريته ولم تتضمن المطالبة بالصلاة عليه هناك. بما يعني أن وصية الراحل تم تنفيذها بشكل كامل ودقيق.



وتوفي "الفيشاوي" فجر الخميس الماضي عن عمر يناهز 67 سنة بعد صراع مع مرض السرطان.



