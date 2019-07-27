» سي إن إن تجبر صحفيا مصريا على الاستقالة بسبب "إسرائيل"

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شامي
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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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الشامى

أجبرت فضائية سي إن إن مصورًا صحفيا مصريا على الاستقالة من منصبه بسبب أمور تتعلق بمعاداة السامية.

وبحسب موقع "mediaite" فإن "الشامي" نشر تغريدات على حسابه على "تويتر" يحتفل فيها بقتل ما اسماهم "الخنازير اليهود" عام 2011 على أيدي فلسطينيين.

وقام آرثر شوارتز، ناشط في الحزب الجمهوري، بإعادة نشر المشاركات الخاصة بالمصور، مرفقًا إياها بذكر الصحفيين بالقناة أندرو كازينسكي وناثان مكديرموت، ناشري التقرير الخاص بمونيكا كرولي التي عينها الرئيس دونالد ترامب متحدثة باسم وزارة الخزانة الأسبوع الماضي التي روجت لنظريات المؤامرة وقالت إن الرئيس باراك أوباما "كان مسلما سرا ومتعاطفا مع الإرهابيين".

وطالب آرثر القناة بضرورة مراجعة أنشطة موظفيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووافقت الشبكة على خطاب استقالة الشامي، وقالت إنها تحاول الحفاظ على مؤسستها خالية من التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين.

ويذكر محمد الشامي في سيرته الذاتية أنه في عام 2011، كان أصغر متلقٍ لجائزة الصحافة المصرية في سن 17 عامًا.

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