» "التهرب الضريبي": هذا ما فعله فاروق الفيشاوي قبل وفاته

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أمرت نيابة التهرب من الضرائب برئاسة المستشار وائل نجم المحامي العام الأول، بحفظ التحقيقات في اتهام الفنان الراحل فاروق الفيشاوي بعدم سداده مبلغ 160 ألف جنيه باقي مستحقات الضريبة من مبلغ 380 ألف جنيه.

وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي، الخميس، داخل أحد مستشفيات الدقي، عن عمر ناهز 67 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان.

وقال مصدر قضائي -فضل عدم ذكر اسمه في تصريح صحفي نه تم حفظ التحقيقات في القضية، بعد أن سدد "الفيشاوي" المبلغ المشار إليه قبل أيام من وفاته "حسب مصراوي"..

وأمرت نيابة التهرب من الضرائب، في وقت سابق، بسرعة ضبطه وإحضاره لسداد 160ألف جنيه باقي مستحقات الضريبة من مبلغ 380 ألف جنيه تعويض.

وأوضحت تحقيقات نيابة التهرب من الضرائب، أن "الفيشاوي" شارك في مسلسلات "أولاد الحلال، وعفريت القرش، وقاتل بلا أجر، وحياة شمس الأنصاري"، وكذلك دعاية عن إحدى شركات الاتصالات، وكانت حصيلة تلك الأعمال بلغت ثلاثة ملايين و880 ألف جنيه، وتم احتساب قيمة الضرائب بمبلغ 380 ألف جنيه، ولم يسدد "الفيشاوي" المبلغ بأكمله.

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