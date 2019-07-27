  • السبت 27 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر11:30 ص
بحث متقدم
البشير

موعد ظهور «البشير» بقفص المحاكمة

ق

تحذير روسي لبريطانيا.. هذا هو السبب

فاروق الفيشاوي

سبب صادم وراء عدم حضور حفيدة «الفيشاوي» لجنازته

الإعلامي توفيق عكاشة

عكاشة: أنت بتدعم شوية عيال يا ريس

فضل شاكر

محامية فضل شاكر تفجر مفاجأة مدوية عن محاكمته

عارضة ازياء

عارضة أزياء تثير الجدل بـ"ملابس فاضحة" أمام الأهرامات

فاروق الفيشاوي ومحمود سعد

محمود سعد يكشف حقيقة تقصير الفيشاوى مع ابنه "عمر"

حلمي بكر

حلمي بكر: "تم سحلي وطليقتي مدت إيدها عليا"

ارشيف

سعوديات يطالبن بإسقاط «العباية»

ارشيف

تونس تودع «السبسي» بجنازة شعبية كبيرة

مفاجأة.. جماهير الريال تطالب بالإطاحة بـ«زيدان»

الرياضة

زيدان
زيدان

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

في الإمارات..محامٍ ينقذ مسنًا من جريمة بـ"العجز الجنسى"

#

زوجة ملك دولة إسلامية يشكك في نسب ابنه.. وزوجته تتحداه

#

تفاصيل مثيرة عن لقاء "حميدتي" و"البشير"

#

«زيدان» يصدم جماهير الريال: علينا أن نقبل بهذا الوضع

طالبت جماهير ريال مدريد الإسباني، برحيل المدير الفني زين الدين زيدان، عقب الخسارة بنتيجة قاسية أمام أتلتيكو بنتيجة 3-7، في مباراة ببطولة كأس الأبطال الودية التحضيرية بالولايات المتحدة.

وتركت الهزيمة الثقيلة مشجعي الفريق الملكي في حالة غضب شديد، حيث اقترنت بأداء سيئ سمح لأتلتيكو مدريد بالتقدم بنتيجة 6-صفر حتى الدقيقة 59، رغم بدء ريال مدريد اللقاء بتشكيلة أساسية ضمت أيضًا الوافد الجديد البلجيكي إيدن هازارد.

وبعد انتهاء اللقاء، انتقل سخط الجماهير إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب كثيرون برحيل زيدان العائد إلى تدريب الفريق قرب نهاية الموسم الماضي.

وكتب أحد المتابعين على "تويتر": "متى سيصبح (ارحل يا زيدان) وسما متداولا؟ إنه يرفض الاعتماد على (غاريث) بيل و(داني) كابايوس و(خاميس) رودريغيز، ويحتفظ بناتشو (رودريغيز) ولوكاس (فاسكيز). ربما أنه ليس جيدا بما يكفي ليقود الفريق".

وشكك آخر في قدرات زيدان، بعد رحيل كريستيانو رونالدو وخروج بيل من حساباته، بينما تنبأ مشجع برحيل زيدان قبل إجازة الكريسماس.

وأضاف رابع: "واحد من أسوأ الأيام التي تكون فيها مشجعا لريال مدريد. يؤلمني أنني لم أنم لمشاهدة هذه المباراة في منتصف الليل"، فيما قال أحد المتابعين ساخرا، إن "ريال مدريد ليس بأفضل فريق في مدريد".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي

كلماتك لها ثمن.. !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» «الداخلية» تسمح لـ21 شخصًا بالتنازل عن جنسياتهم
» عايره أهله بمجموعه فانتحر
» «الجبلاية» تستحدث جائزة جديدة.. تعرف عليها
» تعاقب زوجها بقطع عضوه الذكرى.. لن تتخيل السبب
» هجوم لاذع على ممثلة سورية لتأييدها "المثلية"
» وزير الدفاع يبحث سبل التعاون العسكري مع واشنطن
» غرق سفينة إيرانية بسواحل أذربيجان
» أجمل لقطات القصر الملكى بالسعودية
» أمر خطير.. "لا تحرص على وجود هاتف أبل بغرفة النوم"
» تشغيل واتساب بدون هاتف محمول قريبًا
» «الديدان» تجتاح بعض مناطق السعودية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية