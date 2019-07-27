رسالة مفاجئة لمذيعة الجزيرة لـ"السعيد" في مرضها

علقت الإعلامية الجزائرية، آنيا أفندي، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" على الحالة الصحية المتدهورة للإعلامية الكويتية، فجر السعيد، قائلة: "لا أتفق معها في الكثير من المواقف لكنني أتمنى لها من القلب الشفاء".

وكتبت "آنيا" في تغريدتها على "تويتر": "تعرضت الإعلامية الكويتية فجر السعيد لنزيف حاد دخلت على اثره العناية المركزة .. صحيح أنني لا أتفق معها في الكثير من المواقف.. لكنني أتمنى لها من القلب الشفاء.. الله يشفيك ويعافيك يا رب".

وكان قد كشفت الفنانة الإماراتية، أحلام، عن الأسباب التي أدت إلى تدهور حالتها في الأيام الماضية، حيث قالت عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "فجر السعيد دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص في الكويت وأجرت عملية باي باس "تحويل مسار"، وبعد العملية بيومين أصابها تسريب من العملية، ولأن المستشفى ما اكتشفوا التسريب للأسف إلا بعد يومين أدى التسريب إلى تسمم حاد في الدم أثرت على الوظائف الحيوية ما استدعى إلى نقلها مستشفى مبارك الكبير".

واختتمت أحلام تعليقها: "الحمد لله اليوم هي تتقبل العلاج بشكل بطيء ولكن أفضل بكثير من حالتها الحرجة من يومين فقط ادعوا لها حبيبتي بتزين يارب".

وقد أكدت بعض وسائل الإعلام الكويتية، تعرض فجر السعيد لنزيف داخلي وقد تمّ إدخالها غرفة العناية المركزة، ووضعها الصحي غير مستقر.