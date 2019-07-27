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بعد فشله..

أول فيديو مسرب لقائد الانقلاب في السودان

الحياة السياسية

الفريق أول هاشم عبد المطلب
الفريق أول هاشم عبد المطلب

متابعات - أمينة عبد العال

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انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي  فيديو، أقر فيه قائد العملية الانقلابية في السودان الفريق أول هاشم عبد المطلب بتدبير المحاولة التي أفشلها المجلس العسكري الحاكم الأربعاء الماضي.

وخلال التحقيق الذي أجراه معه نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو (حميدتي)، كما يبدو من الصوت، اعترف رئيس أركان القوات المشتركة السودانية السابق بانتمائه للإسلاميين منذ أن كان ملازما.

وقال في التسجيل المصور إنه تراجع عن فكرة تنفيذ الانقلاب إثر تلقيه نصائح من قيادات إسلامية كانت قلقة من أن يؤدي إلى إراقة الدماء.

وعقب إفشال المحاولة، نشرت وكالة الأنباء السودانية مقطع فيديو معد سلفا لإعلان البيان الأول للمحاولة الانقلابية، سرد فيه عبد المطلب أسباب الإقدام على هذه المحاولة ومن بينها إنهاء حكم المجلس العسكري الانتقالي.

ويوم الأربعاء الماضي كشف الجيش السوداني عن إحباط محاولة انقلابية واعتقال عدد من الضباط بينهم عبد المطلب وقيادات بحزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا.

وكان المجلس العسكري قد أعلن سابقا تعرضه لعدة محاولات انقلابية منذ توليه الحكم في 11 أبريل الماضي، لكنها المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن مدبريها.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يخوض فيه المجلس العسكري مفاوضات شاقة مع قادة الاحتجاجات الشعبية في قوى الحرية والتغيير، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي لقيادة مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات تقود إلى انتخابات وتحول ديمقراطي.


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