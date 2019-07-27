  • السبت 27 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر11:30 ص
بحث متقدم
البشير

موعد ظهور «البشير» بقفص المحاكمة

ق

تحذير روسي لبريطانيا.. هذا هو السبب

فاروق الفيشاوي

سبب صادم وراء عدم حضور حفيدة «الفيشاوي» لجنازته

الإعلامي توفيق عكاشة

عكاشة: أنت بتدعم شوية عيال يا ريس

فضل شاكر

محامية فضل شاكر تفجر مفاجأة مدوية عن محاكمته

عارضة ازياء

عارضة أزياء تثير الجدل بـ"ملابس فاضحة" أمام الأهرامات

فاروق الفيشاوي ومحمود سعد

محمود سعد يكشف حقيقة تقصير الفيشاوى مع ابنه "عمر"

حلمي بكر

حلمي بكر: "تم سحلي وطليقتي مدت إيدها عليا"

ارشيف

سعوديات يطالبن بإسقاط «العباية»

ارشيف

تونس تودع «السبسي» بجنازة شعبية كبيرة

محمود سعد يكشف حقيقة تقصير الفيشاوى مع ابنه "عمر"

الصفحة الأخيرة

فاروق الفيشاوي ومحمود سعد
فاروق الفيشاوي ومحمود سعد

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

تعليق "حماس"على وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل

#

وفاة فنانة وإعلامية شهيرة بعد صراع مع السرطان

#

ريهام سعيد تكشف حقيقة "سقوط لحم وجهها" بسبب مرضها

#

مصادر بالأهلي: هذه حقيقة تعاقدنا مع "كهربا"

طلاق

ام بى سى مصر

حلمي بكر

كشف الإعلامي محمود سعد، بعض الحقائق عن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي،لاسيما بعد ما تردد عن تقصير "الفيشاوي" مع ابنه الأصغر، عمر الفيشاوي، موضحًا أنه شخص محبوب من كل الناس، وأن كل من عرفه عن قرب يعلم ذلك يقينًا.

أضاف سعد خلال حلقة برنامجه "باب الخلق" على قناة "النهار"، أمس الجمعة، أن بعض الناس تعجبوا من حجم المحبة الكبيرة له والتي ظهرت منذ أمس عقب رحيله، بل واعتقد البعض أنها مجاملات، لكنها في الحقيقة ليست كذلك، لأن الفيشاوي شخص محبوب للغاية من الجميع.

وحول ما تردد عن تقصير الفنان الراحل مع ابنه الأصغر "عمر"، أكد سعد أنه يعرف الفيشاوي منذ أكثر من 35 عامًا، ويشهد أنه لم يقصر أبدًا مع ابنه "عمر"، نظرًا للظروف المرضية الخاصة التي يمر بها، قائلاً: "فاروق لم يقصر أبدًا مع ابنه عمر بسبب ظروفه الخاصة.. أبدًا أبدًا أبدًا وأنا أشهد بذلك لأنه مش الشخصية اللي تتخلى عن مسئولياتها".

تابع أن الفيشاوي كان عبارة عن كتلة بهجة متحركة، وكان فنانًا مثقفًا بدرجة كبيرة في الوقت ذاته، قائلاً: "فاروق إنسان شاطر وواعي، صحيح إنه تعثر في بعض الفترات لكن ومن منا لم يتعثر؟.. لو عايز تعرف مين فاروق الفيشاوي الحقيقي اسأل أصدقائه عنه وهتعرف قد إيه كان شهم وجدع.. هو آه حب الدنيا بزيادة شوية بس عادي ميجراش حاجة، لأنه في الوقت نفسه حب الناس وحب موهبته واحترمها".

كان الفنان فاروق الفيشاوي قد توفي فجر أمس، الخميس 25 يوليو الجاري، عن عمر ناهز 67 عامًا. وشيعت جنازته من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وحضرها عدد كبير من نجوم الفن.

وتقرر أن يقام العزاء الخاص بالفنان فاروق الفيشاوي مساء الأحد المقبل الموافق 28 يوليو في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد في 6 أكتوبر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي

كلماتك لها ثمن.. !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» «الداخلية» تسمح لـ21 شخصًا بالتنازل عن جنسياتهم
» عايره أهله بمجموعه فانتحر
» «الجبلاية» تستحدث جائزة جديدة.. تعرف عليها
» تعاقب زوجها بقطع عضوه الذكرى.. لن تتخيل السبب
» هجوم لاذع على ممثلة سورية لتأييدها "المثلية"
» وزير الدفاع يبحث سبل التعاون العسكري مع واشنطن
» غرق سفينة إيرانية بسواحل أذربيجان
» أجمل لقطات القصر الملكى بالسعودية
» أمر خطير.. "لا تحرص على وجود هاتف أبل بغرفة النوم"
» تشغيل واتساب بدون هاتف محمول قريبًا
» «الديدان» تجتاح بعض مناطق السعودية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية