محمود سعد يكشف حقيقة تقصير الفيشاوى مع ابنه "عمر"

كشف الإعلامي محمود سعد، بعض الحقائق عن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي،لاسيما بعد ما تردد عن تقصير "الفيشاوي" مع ابنه الأصغر، عمر الفيشاوي، موضحًا أنه شخص محبوب من كل الناس، وأن كل من عرفه عن قرب يعلم ذلك يقينًا.

أضاف سعد خلال حلقة برنامجه "باب الخلق" على قناة "النهار"، أمس الجمعة، أن بعض الناس تعجبوا من حجم المحبة الكبيرة له والتي ظهرت منذ أمس عقب رحيله، بل واعتقد البعض أنها مجاملات، لكنها في الحقيقة ليست كذلك، لأن الفيشاوي شخص محبوب للغاية من الجميع.

وحول ما تردد عن تقصير الفنان الراحل مع ابنه الأصغر "عمر"، أكد سعد أنه يعرف الفيشاوي منذ أكثر من 35 عامًا، ويشهد أنه لم يقصر أبدًا مع ابنه "عمر"، نظرًا للظروف المرضية الخاصة التي يمر بها، قائلاً: "فاروق لم يقصر أبدًا مع ابنه عمر بسبب ظروفه الخاصة.. أبدًا أبدًا أبدًا وأنا أشهد بذلك لأنه مش الشخصية اللي تتخلى عن مسئولياتها".

تابع أن الفيشاوي كان عبارة عن كتلة بهجة متحركة، وكان فنانًا مثقفًا بدرجة كبيرة في الوقت ذاته، قائلاً: "فاروق إنسان شاطر وواعي، صحيح إنه تعثر في بعض الفترات لكن ومن منا لم يتعثر؟.. لو عايز تعرف مين فاروق الفيشاوي الحقيقي اسأل أصدقائه عنه وهتعرف قد إيه كان شهم وجدع.. هو آه حب الدنيا بزيادة شوية بس عادي ميجراش حاجة، لأنه في الوقت نفسه حب الناس وحب موهبته واحترمها".

كان الفنان فاروق الفيشاوي قد توفي فجر أمس، الخميس 25 يوليو الجاري، عن عمر ناهز 67 عامًا. وشيعت جنازته من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وحضرها عدد كبير من نجوم الفن.

وتقرر أن يقام العزاء الخاص بالفنان فاروق الفيشاوي مساء الأحد المقبل الموافق 28 يوليو في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد في 6 أكتوبر.