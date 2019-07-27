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البحرين.. إعدام مؤذن مثّل بجثة إمام مسجد

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مؤذن
مؤذن

عبد القادر وحيد- متابعات

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إعدام

البحرين

إمام مسجد

مؤذن

نفذت السلطات البحرينية، اليوم السبت، حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص مدانين في قضيتين منفصلتين، رميا بالرصاص.

وتمثلت القضية الأولى في تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جرائم القتل، وحيازة المتفجرات، والأسلحة النارية تنفيذا لغرض إرهابي.

بينما تعود القضية الثانية، عقب قيام مؤذن بقتل إمام مسجد، والتمثيل بجثته، انتقاما منه لتكرار شكايته منه لدى إدارة الأوقاف التي قررت إنهاء عمله لديها، وأمهلته فترة لتسوية أوضاعه.

وقد أقرّ المتهم في القضية الثانية بفعلته، موضحا أنه جهز قضيبا من حديد وبعد أداء صلاة الفجر يوم الواقعة، اختلى بالإمام بعد انصراف المصلين، وضربه بالقضيب الحديدي على رأسه وجسمه حتى لفظ أنفاسه

وقام الجاني بحمل جثة المجني عليه وتركها داخل دورة المياه الملحقة بالمسجد، وتوجه سريعا محل لشراء سكين كبير وكيسين من البلاستيك، وعاد إلى مكان الجثة وقام بتقطيعها إلى أجزاء بالحالة التي وجدت عليها، ووضعها داخل الكيسين.


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