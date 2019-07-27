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تونس تودع «السبسي» بجنازة شعبية كبيرة

تونس تودع «السبسي» بجنازة شعبية كبيرة

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وكالات- سارة أشرف

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تستعدّ تونس لجنازة وطنيّة للباجي قايد السبسي، أوّل رئيس يُنتخَب ديموقراطيًّا، بمشاركة عدد من قادة الدول.

ويشارك عدد كبير من التونسيين في وداع رئيسهم الذي تزامنت وفاته مع الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية العام 1957.

ونُقل جثمان السبسي الذي توفي عن 92 عاماً صباح أمس الجمعة، من المستشفى العسكري في العاصمة تونس إلى قصر قرطاج بالضاحية الشماليّة، في سيّارة عسكريّة لُفَّت بعلم البلاد، في ظلّ حراسة عسكرية وأمنية.

وقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، إن هناك جنازة وطنية لتوديع السبسي ستكون بحماية الجيش التونسي.

وأضاف أنه سيكون هناك حضور كبير لرؤساء الدول في مراسم الجنازة، "نظراً للسمعة الكبيرة التي كان يحظى بها الرئيس الراحل في الخارج، ولدى العديد من دول العالم وخصوصا أوروبا والخليج العربي".


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