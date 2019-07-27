» «الديدان» تجتاح بعض مناطق السعودية

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رصد عدد من المواطنين بمحافظة العارضة بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، انتشارًا لأعداد هائلة من الديدان حول مركبات المواطنين بالشوارع، فيما باشرت الجهات المختصة جهودها للقضاء عليه.

وأوضحت وزارة البيئة السعودية، أنه بناءً على البلاغات الواردة حول ظهور نوع من الديدان في قريتي أبو العصمة والخشل، تم تشكيل ست فرق ميدانية للرش الأرضي والضبابي، حيث تمكنت من رش الحظائر وأماكن خروج الديدان في الطرقات والمزارع والمباني من الغابات المجاورة بشكل مكثف صباحًا ومساءً.

وقامت الوزارة بردم المستنقعات والبرك، وإجراء مسح كامل للتأكد من عدم وجود تجمعات مائية، حيث تم القضاء على أعداد كبيرة من الديدان في القرى المستهدفة داخل الأحياء.

وأشارت البيئة إلى أن عمليات المكافحة والمتابعة ستستمر حتى القضاء على الديدان، والحد من انتشارها، مبينة أن هذا النوع من الديدان "تتبع ذوات الألف رجل شعبة مفصليات الأرجل Arthropoda صف Diplopoda "، وتأتي في بداية مواسم الأمطار والخريف، وليس لها ضرر على السكان.


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