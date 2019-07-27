سعوديات يطالبن بإسقاط «العباية»

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وكالات - سارة أشرف

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تشهد المملكة العربية السعودية، الآونة الأخيرة انفتاحًا كبيرًا، بعد إنشاء الهيئة العامة للترفيه التي تقوم على تنظيم وتنمية قطاع الترفيه بالمملكة وتوفير الخيارات والفرص لكل شرائح المجتمع في كل مناطق المملكة.

ويأتي هذا كله ضمن رؤية 2030 الاقتصادية التي قال عنها ولي العهد محمد بن سلمان :"إنها خطة جريئة قابلة للتحقيق لأمّة طموحة، وهي تعبر عن أهدافنا وآمالنا على المدى البعيد، وتستند إلى مكامن القوة والقدرات الفريدة لوطننا.

وهي ترسم تطلعاتنا نحو مرحلة تنموية جديدة غايتها إنشاء مجتمع نابض بالحياة يستطيع فيه جميع المواطنين تحقيق أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم في اقتصاد وطنى مزدهر"، بحسب بي بي سي.

وفي ظل ما تشهده المملكة، انتشر هاشتاج إسقاط_العباية بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارًا حاصدًا أثر من 57 ألف تغريدة، انقسم من خلاله المغردون بين مؤيد للهاشتاج ورافض له.

فطالبت فتيات في المملكة بإسقاط العباية واستبدالها بلباس آخر ينفتح على العالم، واعتبر البعض أن العباية هي طمس لهوية المرأة وإلغاء لها ودافعوا عن حريتها من القيود الاجتماعية التي فرضت عليها.

فقالت حياد: "أنا مع إسقاط العباية وحظر النقاب لأنه طمس وإلغاء لهويتنا، كمان العباية شخصياً شي أنفرض علي مو جالسه البسها بقناعتي للأمانة، إحنا بشر وعندنا رأي آخر ومجهولين في الدولة يفرضون علينا هالرداء الأسود".

وقالت بدور: "أنا مع تحرير المرأة من القيود الوضعيّة التي صنعها المتشددون في القرون الأولى ولكن بالتأكيد لست مع تحرّرها الأخلاقي".

وفي المقابل رفض كثيرون ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبروا المطالبين بإسقاط العباية هم "فئة مدفوعة من الخارج وفئة جاهلة وفئة لا قيمة لها ولا تمثل أي شيء".

فقال محمد اليحيا :"فئة مدفوعة من الخارج وفئة جاهلة وفئة لا قيمة لها ولا تمثل شيء تطالب بإسقاط العباية فترد عليهم بنات الوطن بمشاهد تصيبهم بخيبة أمل كبيرة، كلما زاد هجومهم على القيم وعلى الفضيلة زاد تمسك بنات الوطن بالفضيلة والقيم.

وقالت نورة الدوسري: "سقطوكم في بير ماله قاع ياللي ماتستحون والله إنه صادق الشيخ الداوود يوم قال الغرب ماوقف خلف موضوع قيادتنا للسيارة سنين إلا لأنها بوابه التغريب وبيجي بعدها ضغط وتنازلات من إسقاط ولاية والحين إسقاط عبايه وبكره إسقاط الدين وين غيرتكم يارجاجيل وين".


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