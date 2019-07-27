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عارضة أزياء تثير الجدل بـ"ملابس فاضحة" أمام الأهرامات

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عارضة ازياء
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متابعات-علا خطاب

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أثارت عارضة الأزياء الأمريكية، صاحبة الأصول الأفريقية، ريتشي آن روشيل، جدلاً واسعًا، وذلك بعد عرضها فى مجموعة من الصور بملابس فاضحة وشيشة أمام أهرامات الجيزة، خلال جلسة تصوير أجرتها في زيارتها لمصر.

وتحرص عارضة الأزياء على عمل جلسات تصوير في كل دول العالم، حيث أعقبت زيارتها لمصر بزيارة للأردن نشرت خلالها صورًا جريئة أيضًا.

يذكر أنه قد تشر خلال العام الماضي فيديو إباحيا لمصور دنماركي يدعى "أندرياس هيفيد" برفقة صديقته أعلى الهرم الأكبر "خوفو" بمنطقة أهرامات الجيزة.

وقد سبق تلك الواقعة بحوالى عام، إثارة سائحة بلجيكية ضجة كبيرة بعد التقاطها مجموعة من الصور العارية في منطقة الأهرامات، ومعبد الكرنك بالأقصر.




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