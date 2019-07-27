الأمم المتحدة تتجه لإصدار قرار خطير بشأن التحالف فى اليمن

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متابعات حنان حمدتو

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قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في تقرير لمجلس الأمن الدولي، إن التحالف العسكري، الذي تقوده السعودية في اليمن، تسبب في مقتل وإصابة مئات الأطفال.

وسلم الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي وفقا لرويترز، تقريره السنوي بشأن الدول والجماعات المسلحة، التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات.

وأبقى جوتيريش اسم التحالف بقيادة السعودية في اليمن، على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وذكر جوتيريش أيضًا في التقرير، أن عدد الأطفال الفلسطينيين، الذين قُتلوا أو جُرحوا العام الماضي على يد القوات الإسرائيلية بشكل أساسي كان الأعلى منذ 2014، على الرغم من عدم إدراج أي طرف في القائمة السوداء في ملحق التقرير السنوي الخاص بالأطفال في الصراعات المسلحة.

ولا يفرض التقرير إجراءات ضد الأطراف، التي يتم إدراجها في القائمة السوداء، ولكنه يفضح أطراف الصراع على أمل دفعها لتنفيذ إجراءات لحماية الأطفال. ويعد التقرير محل جدل منذ فترة طويلة، حيث يقول دبلوماسيون إن كلا من السعودية وإسرائيل مارست ضغوطا في السنوات الأخيرة في محاولة لعدم إدراجهما في القائمة السوداء.

ولم ترد بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة على طلب للتعليق على هذا التقرير الأممي. وفي عام 2015 استبعدت الأمم المتحدة إسرائيل وحركة حماس من القائمة السوداء بعد ضمهما في مسودة أعدت في وقت سابق، ولكن المنظمة انتقدت إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في 2014.

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