محامية فضل شاكر تفجر مفاجأة مدوية عن محاكمته

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فضل شاكر
فضل شاكر

متابعات-علا خطاب

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فضل شاكر

زينة المصري

حكم بالعفو

كشفت محامية فضل شاكر، زينة المصري، عن أن المعلومات المنشورة عن صدور أحكام ضد موكلها، لا تعدو كونها إعادة لمواقف أو تعليقات صدرت قبل عام واحد عندما أعلنت المحكمة العسكرية براءة فضل شاكر من تهمة مشاركته في معركة مع الجيش اللبناني في يونيو 2013.

وأكّدت "المصري" أن هذا لا ينفي مطالبتها كموكلة عن فضل شاكر من دعوة القضاء في لبنان للنظر في سجل المحاكمات الخاصة بموكّلها الفنان وإصدار حكم بالعفو العام عنه وعودته إلى الحرية، بحسب موقع "نواعم".

وكانت صفحات شاكر على التواصل الاجتماعي تناقلت خبرًا عن براءته من التهم الموجَّهة اليه؛ الأمر الذي أوقع  لبسا في القضية التي تنتظر نهاية منصفة يتمنّاها الجميع خصوصاً بعد إعلان المحكمة براءة شاكر والحكم عليه غيابياً في قضايا أخرى.

وفي هذا الإطار، تقول المعلومات بأنه لو سلّم نفسه إلى القضاء المختص لكانت انتهت منذ سنوات وأُفرج عنه.


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